Sarıkamış'ta Kayak Keyfi

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Sarıkamış'ta kar altında kayak keyfi

KARS - Kars'ın gözde turizm merkezi Sarıkamış, kristal kar örtüsü ve doğal güzellikleriyle kayak severlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, bu yıl da kar tutkunlarını ağırlıyor. Çam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış Kayak Merkezi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunarken, kristal kar kalitesiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kayak ve snowboard tutkunları, bembeyaz örtü üzerinde adrenalin dolu anlar yaşarken, bölgeye gelen turistler manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle telesiyejle yapılan zirve yolculuğu, karla kaplı çam ağaçları arasında adeta bir kartpostalı andırıyor.

Bölgede bulunan otel işletmecileri, sezonun yoğun geçmesinden memnun. Sarıkamış'a gelen ziyaretçiler, kayak dışında kızakla kayma, kar motoru turları ve doğa yürüyüşleri gibi birçok aktiviteye katılabiliyor.

Sarıkamış hem spor hem de doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı oluyor.

Öte yandan son yağan kar ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.