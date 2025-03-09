Sarıkamış'ta Kayak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karlarıyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2'nci etap pistlerde 145 santimetreye ulaştı.

Farklı uzunluklarda 30 kilometreyi bulan 10 pisti ile 5 telesiyeji olan kayak merkezinde, güneşli havayı fırsat bilenler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, havaların ısınmasına rağmen pistlerin bozulmadığını söyledi.

Geçen hafta yoğun kar yağışı olan bölgede kayak keyfinin devam ettiğini aktaran Sönmez, "Kayak tutkunları Sarıçam ormanları arasında kayak zevkini çıkarmaya devam ediyor. Bu gidişle Mart sonuna kadar hava sıcak bile olsa kayak devam edecek. Pistlerimizde herhangi bir sıkıntı yok, kayakseverlerin arzuladığı kar kalınlığı pistlerimizde mevcut." dedi.

Kayaksever Enes Yılmaz da hafta sonu bu güzel kar ve güneşi değerlendirmek için merkeze geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarla kayak ve kızak yapmaya geldik. Bahar gelmesine rağmen Sarıkamış'ta hala kar var, pistler açık durumda. Herkesin bunu değerlendirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Fatma Onur ise Sarıkamış'ta güzel bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Kristal karlarıyla meşhur Sarıkamış'tayız, merak eden herkese tavsiye ederiz. Kayak eğlenceli, güzel aktivite." ifadesini kullandı.