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Sarıkamış'ta kayak sezonu başladı

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta sezon başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde kar kalınlığı, birkaç gündür bölgede etkili olan kar yağışıyla 65 santimetreye ulaştı. Sarıçam ormanları arasında bulunan merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 kayak pisti, kayak için hazır hale getirildi. Sezonun başladığı merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar kızak kaydı.

Sarıkamış\'ta kayak sezonu başladı
23.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:02
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Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta sezon başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde kar kalınlığı, birkaç gündür bölgede etkili olan kar yağışıyla 65 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları arasında bulunan merkezde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 kayak pisti, kayak için hazır hale getirildi.

Sezonun başladığı merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar kızak kaydı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla pistlerde kar seviyesinin iyi duruma geldiğini söyledi.

Otellerin misafirlerle dolmaya başladığını belirten Aslantatar, "Türkiye'de ve dünyada en kaliteli karın memleketi Sarıkamış'tır. Merkezde 9 pist var, hepsi açık durumda, inşallah bu sene bereketli bir sezon olur. Kar istenilen seviyeye ulaştı. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun kazasız, bol bereketli olmasını, Sarıkamış'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ordu'dan gelen Şerife Gök, sezonun ilk kayağını yaptıklarını, Sarıkamış'ı çok beğendiğini belirterek, kayakseverlerden bu güzelliği değerlendirmelerini istedi.

Sezonun kazasız belasız geçmesini dileyen kayak eğitmeni Erol Karabulut, "Pistlerimiz güzel, misafirlerimiz gelmeye başladı. Sezonumuzu başlattık, inşallah hayırlı, güzel bir sezon olur." dedi.

Kaynak: AA
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