Sarıkamış'ta Kelebek Mevsimi Başladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kelebek Mevsimi Başladı

25.07.2025 11:16
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklerin açmasıyla rengarenk kelebekler ortaya çıktı.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü yerleşim yerlerinin başında gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklerin açmasıyla rengarenk kelebekler ortaya çıktı.

Sarıçam ormanları ve zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz, tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış, doğal güzellikleriyle adından söz ettiriyor.

Kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaz mevsiminin geç geldiği ilçede, yağışlar sonrası tabiat çiçeklerle renklendi.

Farklı türdeki kelebeklerin de ortaya çıktığı ilçede, adeta "kelebek mevsimi" yaşanıyor.

Doğa tutkunları ile fotoğraf sanatçıları, ilçe kırsalında gezintiye çıkıp kelebek türlerini karelerine yansıtmaya çalışıyor.

"Üreyip yine kış uykusuna yatacaklar"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ın soğuk bir iklime sahip olduğuna işaret etti.

Bu nedenle canlıların hayatta kalıp üreyebilecekleri zaman aralığının çok dar olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"İklimin değişmesi ile birlikte de bu darlık biraz daha farklı zamanlara kaymış durumda. Kelebekler ısı hassasiyeti çok yüksek canlılar oldukları için özellikle yağmurların ardından güneşin çıkması ile aslında bir nevi kış uykusundan uyanma zamanının geldiğini de görüyoruz. Tür olarak etraftaki kelebek sayısında hızlı bir artış oldu. Kısa zamanı, kelebekler yaşam döngülerinin içinde çok hızlı bir şekilde değerlendirip, çiçeklerden gerekli besinleri alıp üreme formuna geçip ondan sonra da tekrar kış uykusuna yatma potansiyeline girecekler. Havanın soğuması ile bir sonraki nesillerine kendilerine aktarabilmesi için üreyip yine kış uykusuna yatacaklar. Bütün kışı bu soğuk iklimde kış uykusunda geçirecekler."

Çoban, kelebeklerin üreme mevsiminde olduğunu belirterek, özellikle mineralli suların olduğu alanlarda kelebeklerin sayısının fazlalaştığını dile getirdi.

"Mineralli suların etrafında görüyoruz"

Erkek kelebeklerin, renklerini daha canlı hale getirebilmek için daha fazla minerale ihtiyaç duyduğunu anlatan Çoban, "Onun için de daha mineralli suların etrafında onları görüyoruz. Çamurlu suların kenarında onları görüyoruz ya da daha büyük Sarıkamış'ta olduğu gibi ormanın kenarındaki büyük çiçek tarlalarında, doğal çiçek tarlalarında kelebeklerin sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de aslında daha fazla bitki özüyle beslenip daha canlı hale gelip üreme şanslarını daha fazla yükseltmeleri." diye konuştu.

Amatör fotoğrafçılardan Ömer Ayan da yağmurların ardından doğanın çiçek, kelebek ve böcek türleriyle güzelleştiğini söyleyerek, "Sarıkamış'a yağan yağmurlardan sonra çiçek tarlaları oluştu. Bu çiçek tarlalarında laleler, sümbüller, mor menekşeler, papatyalar ve bunların üzerine konan kelebekleri çekiyoruz. Hepsi ayrı bir güzellik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Kelebek Mevsimi Başladı - Son Dakika

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