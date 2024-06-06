Sarıkamış'ta Minik Ressamların Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Minik Ressamların Yıl Sonu Sergisi

Sarıkamış\'ta Minik Ressamların Yıl Sonu Sergisi

Sarıkamış ilçesinde bulunan 29 Eylül İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları 80 eser, okul bahçesinde düzenlenen sergide sergilendi. Kaymakam Enis Aslantatar, sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin yeteneklerini takdir etti ve geleceklerine ışık tutacaklarını belirtti. Sergiye, ilçe yöneticileri ve veliler de katıldı.

06.06.2024 17:01
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Sarıkamış ilçesinde "Minik ressamlar yıl sonu resim sergisi" açıldı.

Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin okul başlangıcından bu yana görsel sanatlar dersinde yaptıkları 80 eser okul bahçesinde sergilendi.

Sergiyi inceleyen Kaymakam Enis Aslantatar, AA muhabirine, bu serginin amacının yıl boyunca öğrencilerin yaptığı resimleri yılsonun da nasıl bir gelişim sergilediğini görmek olduğunu söyledi.

Aslantatar, öğrencilerin birer ressam edasıyla akıllarından geçenleri kağıda tuale döktüğünü belirterek, "Bizim umudumuz bu çocukların içerisinden muhakkak ki ressamlık yapanları keşfedip ülkemize kazandırabilmektir. Resimleri çok beğendik. İnşallah öğrencilerimizin yaptığı bu resimler geleceklerine ışık tutacaktır. Okul müdürümüze resim öğretmenimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görsel sanatlar öğretmeni Zehra Yılmaz da öğrencilerin görsel sanatlar dersinde bir yıl boyunca yaptıkları eserleri sergilediklerini anlattı.

Öğrencilerden Cansel Çetinkaya ise yaklaşık 1 ay içinde eseri ortaya çıkarttığını söyledi.

Sergiye, Kaymakam Enis Aslantatar'ın eşi Sema Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Minik Ressamların Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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