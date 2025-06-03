Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede etkisini artıran sağanak yerini doluya bıraktı.
Aniden etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Dolu yağışıyla çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaza bürüdü.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Şiddetli Dolu Alarmı - Son Dakika
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