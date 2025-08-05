Sarıkamış'ta Yaban Hayatı Eğitimi

Zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz ve tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'taki Sarıçam ormanlarında, veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını uygulamalı eğitimle öğrenme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından organize edilen eğitim kampı, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde tamamlandı.

Türkiye'nin farkı illerindeki veterinerlik fakültelerinden eğitim kampına katılan 12 öğrenciye, yaban hayatı gözlemlerinden kapan kurmadan hayvanları uyuşturmaya kadar birçok konu uygulamalı olarak anlatıldı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da yaban hayatına ilişkin önemli detayları ormanlık alanda uygulamalı olarak göstererek öğrencilerin tecrübe kazanmasını sağladı.

Yaban hayatının incelikleri anlatıldı

Emrah Çoban, AA muhabirine, ÜNİDES programı kapsamında Sarıkamış ormanlarında yaban hayatı konusunda eğitimler verdiklerini söyledi.

Sarıkamış ormanlarının yaban hayatı konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Çoban, bu kapsamda veterinerlik öğrencilerine yabanda buluşma kampı düzenlediklerini çünkü yaban hayatı ve iklim değişikliği ile birlikte bu eğitimin önem kazandığını anlattı.

Çoban, "Bu proje kapsamında KuzeyDoğu Derneği olarak yaban hayvanları yakalama ve takip teknikleri, yaban hayatta biyolojik örneklerin nasıl alındığı, fotokapan kullanma teknikleri gibi birçok teknik bilgiyi arkadaşlara aktardık. Aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi'nden hocalarımız yaban hayat rehabilitasyonu, yaban hayvanlarının nekropsisi gibi konularda sunumlar yaptılar. Aynı zamanda Hırvatistan Zagreb Üniversitesi'nden bir hocamız anestezi uygulama tekniklerini anlattı." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de ilk defa uygulandığını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"İnsanlara kendilerini ve yaban hayvanlarını, yaban hayatı yaptıkları işi nasıl doğru aktarabilirler diye sosyal medya ve dijital içerik hazırlama atölyesi düzenleyeceğiz ve en sonunda yapay zekayla bunu bir e-dergi haline getirip, bir çıktısını da oluşturacağız. Bu proje Türkiye'de ilk defa yapılıyor, umarım bundan sonra da projenin devamı gelir."

Saha eğitimleriyle öğrenciler bilinçlendirildi

Proje koordinatörü Uygarcan Çelik ise farklı üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından uzmanlarla beraber uygulamalı eğitimler yaptıklarını anlattı.

Arazide yapılan çalışmaları aktaran Çelik, "Araziye gittik ve birer fotokapan yerleştirdik. Bu fotokapanları projenin son gününde toplayacağız. Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidip kuş gözlemi yaptık. 82 dakika 3 kilometre gezdikten sonra 12 kuş türünü gözlemledik." ifadesini kullandı.

Arazide yapılan çalışmaları en ince ayrıntısına kadar katılımcılara anlattıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Arazide bir yaban hayvanı yakalandıktan sonra -daha doğrusu öncesinde ve sonrasında- neler yapıyoruz onları gösteriyoruz. Öncelikle arabamızı tanıtıyoruz. Arabamız nedir? İçerisi nasıl düzenlenir? Arabanın içinde neler vardır? Bizim için düzen niye önemli? Ekipmanlarımız nelerdir? Bunlardan sonra yakalanmış, kapanda olan bir yaban hayvanının nasıl anesteziye alındığına dair arkadaşlara bilgiler sunduk. Maket olarak hazırlanan ayıya üfleme boruları ile atış yaptık. Ülkemizde veteriner fakülteleri eğitimleri daha çok çiftlik hayvanları, pet hayvanları ve kısmi olarak da yaban hayvanları üzerine. Fakat yaban hayvanları kısmı bir nebze eksik kalmakta ve saha eğitimleri biraz yetersiz kalıyor. Bu sebepten dolayı da biz de böyle bir etkinlik yapmayı planladık."