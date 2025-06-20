Sarıoğlan\'da Karne Töreni

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

Programda konuşan okul müdürü Mehmet Çoker, yıl boyunca okul olarak birçok sosyal etkinlik yaptıklarını ve bu süreçte en büyük destekçisinin öğretmeler olduğunu belirtti.

Yıl boyunca herkesin elinden geleni yaptığını ifade eden Çoker, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Çoker, katkılarından dolayı öğretmenlere de plaket takdim etti.