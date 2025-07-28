Sarıyer\'de Gizemli Ölüm

SARIYER'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin yanında Rusça yazılı not da bulundu. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti olduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.