Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu - Son Dakika
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Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu

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Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
03.06.2025 08:29  Güncelleme: 09:03
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Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
Haber Videosu

İstanbul Sarıyer'de 2 kişi arasındaki park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği tarafların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rumelihisarı'nda 23 Mayıs Cuma günü iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu.

TEKME VE TOKATLAR HAVA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 78908900:
    Kadının "Hanımefendi". erkeğin " beyefendi " olduğu günler geride kaldı .. 8 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bunlarla Evde değil odada bile kalınmaz 5 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    birbirini öldürmemişler böyle kavga olmaz bicakta yok silahta yok kabul etmiyorum böyle kavga olmaz 4 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    "Millet aç" dedikleri manevi açlık mıydı? Ekmek bulamıyor sanmıştım. 2 0 Yanıtla
  • Birol Ay:
    boşyere gündemi meşgul etmeyin gidin kavganızı silivride yapın 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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