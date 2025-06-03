Rumelihisarı'nda 23 Mayıs Cuma günü iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu - Son Dakika
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