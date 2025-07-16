Sarıyer'de Plaja Girişte Arbede

Sarıyer'de özel plaja dışarıdan yiyecek sokmak istediği iddia edilen kadın doktor ile görevliler arasında yaşanan arbede görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu doktor Aynaz B. dün halası, kadın arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitti.

Çocukları için yanında getirdiği meyvelerle plaja girmek istediği öne sürülen Aynaz B'yi işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyardı.

Görevliler ile Aynaz B. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı.

Arbede anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.