Sarıyer\'de Trafik Kavgası

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Sarıyer'de trafikte tartışma yaşayan 2 sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Poligon Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, yolcu almak için yol kenarına yaklaşan servis aracına trafik akışını engellediği gerekçesiyle korna basarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine araçlarından inen 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerini darbetti.

Çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle kavga son bulurken, servis aracının sürücüsü aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Motosiklet sürücüsü ise bagajından aldığı tornavida ile bir süre servis aracının peşinden koştu.

Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kayda alındı.