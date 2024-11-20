Sarıyer\'de Trafik Kazası

Güncel

Sarıyer'de devrilen otomobil, trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZRK 30 plakalı otomobil, alışveriş merkezi girişinde devrildi.

Cadde trafiğe kapanırken, kazayı yara almadan atlatan sürücünün otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.