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Sarıyer'de Yasak Yerde Midye Avcılığına Cezai İşlem - Son Dakika
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Sarıyer'de Yasak Yerde Midye Avcılığına Cezai İşlem

Sarıyer'de yasak yerde midye avcılığı yapan 2 kişiye 16 bin 558 lira para cezası kesildi. 1.5 ton ağırlığındaki 30 çuval midye ise tekrar denize bırakıldı.

23.12.2023 - 17:06,
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SARIYER'de, yasak yerde midye avcılığı yapan iki kişiye, 16 bin 558 lira para cezası kesildi. 1.5 ton ağırlığındaki 30 çuval midye ise tekrar denize bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Rumeli Hisarı mevkiinde, deniz kenarına çuvallarla midye bırakıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında, 30 çuval midyeye el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan D.T ve A.A. isimli kişişere, yasak yerde midye avcılığı yapmaktan işlem yapıldı. İki kişiye, 16 bin 558 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise canlılığını sürdürebilmesi için denize bırakıldı.

Sarıyer\'de Yasak Yerde Midye Avcılığına Cezai İşlem
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de Yasak Yerde Midye Avcılığına Cezai İşlem - Son Dakika
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