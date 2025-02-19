Sarıyer\'deki İnşaat İşçileri Kar Altında Horon Tepti

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SARIYER'de bir inşaatta çalışan işçiler, inşaatın çatısında kar altında horon tepti.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sarıyer Ayazağa'da devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, inşaatın çatısında kar altında horon teperek eğlendi. İşçilerin eğlencesi cep telefonu ile görüntülendi.