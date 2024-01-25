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Sarıyer'deki silahlı çatışma sonucu 1 ölü, 2 polis yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'deki silahlı çatışma sonucu 1 ölü, 2 polis yaralı

Sarıyer'de bir müzikholde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor. Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

25.01.2024 - 18:17,
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SARIYER'de müzikholde 1 kişinin öldüğü, 2 polis memurunun yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin sorgularına devam edildiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde önceki gün yaşanan olayda, üzerlerinde silah olduğu için dışarı atılan 5 kişiden ikisi bir süre sonra motosikletle geri gelerek iş yeri önünde bulunanlara kurşun yağdırmıştı. İlk kavganın ardından olay yerine gelen sivil polislerinde karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında iki polis memuru ayaklarından vurularak yaralanırken, taksici Mehmet Sabır Çalışoğlu, bacağına isabet eden kurşunun atar damarına gelmesi sonucu kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındığı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü gözaltı sayısının artabileceğini belirttiler.

Sarıyer\'deki silahlı çatışma sonucu 1 ölü, 2 polis yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'deki silahlı çatışma sonucu 1 ölü, 2 polis yaralı - Son Dakika
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