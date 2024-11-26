Şarkışla\'da 14 Araç Mahsur Kaldı

Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

Şarkışla- Altınyayla ilçeleri arasında bulunan servis yolunda yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas- Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.