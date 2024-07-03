Şarkışla'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yukarı Mahalle Kale mevkisinde bulunan otluk alanda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, bölgedeki 19 ağaç da zarar görürdü.

Bölgede bir evin bahçesinde bulunan ve dumandan etkilenen sahipli köpeğe polisler tarafından su ve mama verildi.