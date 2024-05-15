Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için düzenlenen uğurlama töreninde, Şarkışla Kaymakamı ve Belediye Başkanı, adaylara iyi yolculuklar diledi. İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua sonrasında hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

15.05.2024 15:17
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını kendisinin de yaşadığını söyledi.

Hacı adaylarının kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Öztürk, "İnşallah orada hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise kutsal topraklara giden hacı adaylarına iyi yolculuklar diledi.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer'in yaptırdığı duanın ardından hacı adayları kutsal ???????topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika

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