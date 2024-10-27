Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.
Samankaya Şehit Süleyman Solak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, TUSAŞ şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.
Okulun 76 öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve TUSAŞ'ın ürettiği uçak tasarımlarıyla saygı duruşunda bulundu.
Öğrenciler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken "burada" diye cevap verdi.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da TUSAŞ şehitleri anıldı - Son Dakika
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