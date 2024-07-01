Şarkışla'da Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Şarkışla'da Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Yukarı Mahalle ve Elmalı köyü yakınlarında çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

01.07.2024 21:45
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yukarı Mahalle ve Elmalı köyü yakınlarında 5 farklı noktada buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alanda hasar oluştu.

Ekipler, yangın çıkan alanlarda hasar tespit çalışması başlattı.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 5 farklı noktada aynı anda çıkan yangınların söndürüldüğünü belirterek, tarlaları yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkışla'da Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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