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Şarköy'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şarköy'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Şarköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tüfek bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

Şarköy\'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
01.01.2024 - 13:03,
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Şarköy ilçesinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, N.O'nun evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 58 tüfek fişeği ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Malkara'da tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde üst aramasında tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde şüphe üzerine A.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde B.D. ve M.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.ç

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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