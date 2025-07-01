Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Saruhanlı'da Orman Yangını - Son Dakika
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