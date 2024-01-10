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Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika
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Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor

Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen Spor Sason Projesi, ilçede 21 farklı branşta eğitimlerin verildiği bir projedir. Proje kapsamında spor salonunda 5 farklı alan oluşturulmuş ve öğrencilere eğitimler verilmektedir. Proje, her bir öğrencinin en az bir spor dalıyla tanışmasını amaçlamaktadır ve 3 yıldır başarıyla devam etmektedir.

Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor
10.01.2024 - 12:33,
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Sason Kaymakamlığı ile Sason Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Spor Sason Projesi" kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, proje kapsamında spor salonunda 5 farklı alan oluşturularak eğitimler verildiğini söyledi.

Kaymakamlık desteğiyle ilçede başlatılan proje sayesinde her bir öğrencinin en az bir spor dalıyla tanıştırmayı amaçladıklarını kaydeden Çelik, "Kaymakamımız Murat Mete'nin desteğiyle projeyi başlattık. Proje kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor. Proje ile ilçedeki öğrencilerimizin her birini en az bir spor dalıyla tanıştırmayı amaçladık ve 3 yıldır başlatılan proje amacına ulaştı. Bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika
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