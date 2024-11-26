Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.
Son Dakika › Güncel › Sason'da Kar Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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