Sason'da Kar Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

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Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.