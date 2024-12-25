Sason'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

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Batman'ın Sason ilçesinde kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle çorba ikramı yapılıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere hayırseverlerin de desteğiyle sıcak çorba ikram edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Furkan Başar, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere destek sunduklarını ifade etti.

Başar, şunları kaydetti:

"Sınav sürecince her gün kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor. Sınav stresini hafifletmek ve öğrencilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak amacıyla başlatılan bu anlamlı organizasyonla beraber eğitim yolculuğunda öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz."