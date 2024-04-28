SATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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SATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

SATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Erdem Ercan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mesleki eğitim, kentsel dönüşüm ve nitelikli istihdam konuları görüşüldü. Ayrıca, unlu mamuller, et ve süt ürünleri komitesi tarafından sunulan ekmek fiyat tarifesi teklifi kabul edildi.

28.04.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Erdem Ercan başkanlığında gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Ercan, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mesleki eğitim, kentsel dönüşüm ve nitelikli istihdam konuları görüşüldü.

Bu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan meslek komiteleri, çözüm önerilerini sıraladı.

Toplantıda ayrıca, 27. Meslek Komitesi (unlu mamuller, et ve süt ürünleri) tarafından sunulan "ekmek azami fiyat tarifesi teklifi" maddesi görüşüldü.

Komitenin meclis üyesi Ergin Balcı, son dönemlerde işçilik, enerji, ham madde ve akaryakıt maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle üye firmalardan bu konuda talep dilekçesi aldıklarını anımsatarak, araştırma neticesinde 200 gram ekmeğin 10, 400 gramın 20, 1 kilo 50 gramın ise 50 lira olarak satılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Bu tarifenin ülkedeki enflasyon gerçeğinin göz önüne alınarak hazırlandığını aktaran Balcı, dar gelirliler için halk ekmek ve askıda ekmek uygulamalarının devam ettiğini bildirdi.

Meclis üyelerinin oylarına sunulan teklif, Valiliğe gönderilmek üzere kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: AA

Ekmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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