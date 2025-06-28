Savaş Karşıtı Yürüyüş Ertelendi

NEW İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara karşı bugün ABD'nin başkentinde yapılacak savaş karşıtı yürüyüş, iki ülke arasında varılan ateşkes nedeniyle ertelendi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan Answercoalition, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün Washington D.C.'de planlanan yürüyüş kararının, Başkan Donald Trump'ın ABD tarafından İran'ın bombalandığının duyurulmasından hemen sonra alındığı ancak İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığı için eylemin ertelendiği belirtildi.

"Ateşkes sağlandığı için savaş karşıtı ulusal seferberliği şimdilik askıya alıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, ancak her zaman uyanık ve hazırlıklı olmaya devam edileceği kaydedildi.

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılarına İran da misilleme yaparak karşılık vermişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemiş, İran da ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze fırlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.