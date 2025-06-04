Savcıdan Yargıtay'a Başvuru - Son Dakika
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Savcıdan Yargıtay'a Başvuru

04.06.2025 22:59
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza usulsüz bulundu.

DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Narin Güran cinayetinde, sanık Nevzat Bahtiyar'a 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu'ndan ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın incelenerek sanık Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulmasına karar verilmesi için Yargıtay'a başvurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını 20 Mayıs'ta oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISINDAN NEVZAT BAHTİYAR ALEYHİNE YARGITAY'A BAŞVURU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, sanık Nevzat Bahtiyar'a 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu'ndan ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, kararın incelenerek sanık Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulmasına karar verilmesi için Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne başvuruda bulundu.

'ÖLMESİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK HİÇBİR ÇABA İÇERİSİNE GİRMEMİŞ'

Temyiz başvurusunda, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21/10/2024 tarihli iddianame ile 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığı, davaya konu olayın açığa çıkmasını engelleme çabası içerisine girmesine ve üzerine atılı suçlamadan kurtulmaya yönelik çelişkili beyanlarda bulunmasına rağmen eyleminin 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu'nu oluşturduğundan bahisle 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği hatırlatılarak, "Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay öncesi ve sonraki eylem, söylem ve davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık Nevzat Bahtiyar'ın en başından beri diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktul Narin'in öldürülme eylemine İştirak ettiği ortadadır. Tüm bu açıklamalar dışında kısmen kabule göre de; yerleşik Yargıtay içtihatları ve öğretiye göre bir eyleme iştirak en geç eylemin gerçekleştiği sırada (icra hareketleri devam ederken) gerçekleştirilebilir. Bir an sanık Nevzat Bahtiyar'ın ilk aşamada maktul Narin'e yönelik işlenen eylemden habersiz olarak olay mahalline geldiği kabul edilse dahi (ki Cumhuriyet Başsavcılığımız yukarıda belirtildiği üzere aksi kanaattedir) sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'Olay mahalline geldikten sonra yerde hareketsiz yatan maktul Narin'in ağzından köpüklü su geldiğine' dair beyanının bulunduğu, hayatını kaybeden bir kimsenin solunum ve dolaşım sistemi duracağından ağzından köpüklü su gelmeye devam etmesinin pek mümkün olmadığı, çünkü akciğerde oluşan köpüğün ancak aktif solunum hareketleri neticesinde vücuda alınan havanın, dışarıdan akciğere kaçan/giren sıvı ya da havasız bırakılmak/kalmak vesaire şekillerde akciğerde kanama meydana gelmesi neticesinde oluşan sıvı (ki somut olayda maktulün ağız ve burun bölgesinin kapatılması ya da boğaz bölgesine bası uygulanmak suretiyle havasız bırakılması neticesinde hayatını kaybettiği ATK raporu ile sabittir) ile birleşmesi sonucunda oluşabilen bir durum olduğu, mağdurun ağızdan köpük gelmeye devam etmesi de, akciğerde bir şekilde meydana gelen olumsuzluğun, vücut tarafından yaşam mücadelesi içinde, refleksle dışarı atılmaya çalışıldığına dair güçlü bir karine teşkil ettiğinin göstergesidir. Bu da şuna delalet etmektedir ki, Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay mahalline geldiğinde maktul Narin'in halen yaşam mücadelesi içerisinde olduğu ve hayata tutunmaya çalıştığı, buna rağmen sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'hayatta kalma çabası içerisinde olan maktulün ölmesini engellemeye yönelik hiçbir çaba içerisine girmediği, kolluğa ve sağlık ekiplerine de haber vermediği' gibi tam tersine sanık Salim ile aralarındaki yakın arkadaşlık ilişkisi nedeniyle sorgulamadan maktul Narin'in cesedini çuvala koyarak dere içerisine saklamak ve ceset bulunana kadar susmak suretiyle olayın ortaya çıkmasını engelleme çabası içerisine girdiği, ayrıca cesedin derede su içerisinde uzun süre kalmasına neden olarak delillerin yok olmasına neden olduğu anlaşılan sanık Nevzat Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu ve fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle eylemi diğer sanıklarla birlikte gerçekleştirdiği bu sebeple müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

'İŞTİRAK HALİNDE ÇOCUĞU KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKİRDİ'

Savcı, kabule göre de; sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Esas hakkındaki mütalaa ile bu suç yönünden cezalandırılmasının istendiği, iddianamede 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçu ile ilgili herhangi bir anlatım olmadığı, oluşan bu usuli eksikliğin ek savunma verilmek suretiyle de aşılamayacağı, (kaldı ki ilk derece mahkemesince ek savunma verilmemiş, istinaf mahkemesince de bu husus bozma nedeni yapılmamıştır), bu sebeple sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunu' işlediğinden bahisle yeni bir iddianame ile kamu davası açılarak iş bu dosya ile birleştirilerek hüküm kurulması gerekirken bu usuli eksikliğin göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Hükmün açıklandığı duruşmadaki kısa kararda adli emanette kayıtlı eşya/eşyalar hakkında bir karar verilmeyerek kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunduğu hususunun gözetilmediği görülmüştür. Açıklanan nedenlerle Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatiyle söz konusu kararın incelenerek sanık Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur."

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Savcıdan Yargıtay'a Başvuru - Son Dakika

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