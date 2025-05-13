(ANKARA) - Gemlik Cumhuriyet Savcısı, İsrail protestosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına gazlı içecek döktüğü iddia edilen sanıkların beraat kararına itiraz etti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla gazlı içececeği AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı önüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına döktükleri gerekçesiyle haklarında "siyasi parti malına zarar vermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılan iki sanığın beraatına hükmedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Savcılık, İsrail Protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafına Gazlı İçecek Döktüğü İddia Edilen Sanıkların Beraatına İtiraz Etti - Son Dakika
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