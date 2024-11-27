Şavşat\'ta Turizm Toplantısı

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Artvin'de çevre illerde bulunan turizm acente temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Turizm Değerlerini Tanıtım ve Geliştirme" toplantısında "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki turistik yerler tanıtıldı.

Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi ve Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki bir otelin toplantı salonunda yapılan toplantıda, katılımcılara kentin turizm potansiyeli anlatıldı.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat'ta 27 turizm işletmesinde 900'ün üzerinde yatak kapasitesi olduğunu söyledi.

Şavşat'ın turizm potansiyelinin Artvin için çok kıymetli olduğuna işaret eden Köse, "Şavşat, bir kuyumcunun elindeki malı satmak için bağırmayacağı bir ürün gibi. Bizim erimeyen bir cevherimiz var, elimizde duruyor. Arsiyan'dan başlayıp Kocabey'in çıkışına kadar müthiş bir cevher. Allah vermiş de vermiş. Bize, bunu koruyup burada yaşayan insanlara hizmet edilebilir duruma getirmek düşüyor." dedi.

Alternatif spor ve kış turizmini canlandırmak için milli parklarda macera parkları, kamp alanları, karavan parkları yapmak için proje geliştirdiklerini aktaran Köse, "Bizler istiyoruz ki Şavşat'ta göçü durduralım. Mevcut turizm potansiyeli olan anlamları canlandıralım. Buradaki işletmelerimiz sadece 3 ay değil, en az 6 ay, 7 ay kendini çevirebilirsin. Şavşat'ı uzun soluklu, kaliteli bir turizm destinasyonuna çevirip gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Elimizi taşın altına koyacağız. Burada görev yaptığımız müddetçe inşallah bütün paydaşlarımızla beraber bu işi sırtlanacağız." ifadelerini kullandı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise Şavşat'ın geleceğinin turizme bağlı olduğunu kaydederek, "Belediye olarak yol, su, temizlik gibi hizmetleri yaparken turizm ve gastronomi gibi alanlarda da faaliyet göstermemiz lazım. Yerel yönetim olarak da bunun öncülüğünü yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

İlçe nüfusunun yazın 100 binin üzerinde olduğunu ancak kışın 17 bine düştüğünü belirten Aydın, kış turizmi ile ilçeyi canlandırmayı hedeflediklerini aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin de kamu dışında turizm faaliyetlerinin bölgede gerçekleşmesini sağlayan turizm tesisi sahiplerine teşekkür ederek, "Bölge şartlarının zorlu olması, belki kamudan çok büyük destek almadan, maliyetlerin bire beş olduğu yerlerde yatırım yapabilmek ve oraya turist çekebilmek önemli bir iş, az da bir iş değil." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Volkan Kantarcı, Şavşat'ın Türkiye'nin önemli yerlerinden biri olduğuna işaret ederek, doğru planlamalar yaparak ilçe turizmini 4 mevsim canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.