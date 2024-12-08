Scholz'dan Esad Açıklaması

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(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Beşar Esad kendi halkına acımasızca zulmetti, sayısız insanın hayatına mal oldu ve pek çok insanın Suriye'den kaçmasına neden oldu, bunların birçoğu da Almanya'ya geldi. Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esad'ın Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Scholz, şunları kaydetti:

"Beşar Esad kendi halkına acımasızca zulmetti, sayısız insanın hayatına mal oldu ve pek çok insanın Suriye'den kaçmasına neden oldu, bunların birçoğu da Almanya'ya geldi. Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esad'ın Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber.

Şimdi önemli olan Suriye'de hukukun ve düzenin bir an önce yeniden tesis edilmesi. Tüm dini topluluklar, tüm azınlıklar şimdi ve gelecekte korumadan yararlanmalıdır. Suriye'deki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması hala mümkündür.

Gelecekteki yöneticileri, tüm Suriyelilerin onurlu bir şekilde ve kendi kaderlerini tayin ederek yaşamalarını, Suriye'nin egemenliğini üçüncü tarafların kötü niyetli müdahalelerine karşı korumalarını ve komşularıyla barış içinde yaşamalarını mümkün kılıp kılmadıklarına göre değerlendireceğiz."