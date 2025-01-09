Scholz'dan Lindner'e Pastalı Saldırıya Tepki

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner'e yapılan pastalı saldırının "yakışıksız ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

Başbakan Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Lindner'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Scholz, "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Lindner'in saldırıya kendinden emin bir şekilde tepki vermesinin iyi bir şey olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

FDP Genel Başkanı ve eski Maliye Bakanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında üzerine tıraş köpüğü sıkılmış "pasta" ile saldırıya uğramıştı.

Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim." diyerek konuşmasına devam etmişti.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacak.