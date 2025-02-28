Scholz'dan Öcalan'a Destek

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(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütünün silahları bırakması ve kendisini feshetmesi çağrısını "memnuniyetle" karşıladı.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in konuya ilişkin açıklamasında, "Şansölye Scholz PKK lideri Abdullah Öcalan'nın, silahların bırakılması ve PKK'nın feshedilmesi yönündeki çağrısını memnuniyetle karşılamaktadır. PKK Almanya'da yasaklanmış bir terör örgütüdür ve mücadelesi çok fazla can kaybına sebep olmuştur. Öcalan'ın çağrısı bu silahlı mücadelenin nihayet son bulması ve Kürt sorununda kalıcı bir barışın gelişmesi yönünde bir fırsat sunmaktadır" ifadelerine yer verildi.