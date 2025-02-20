Scholz, Türk Göçmenlere Mesaj Verdi

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Haber: İlhan BABA

(ALMANYA) - Almanya'da pazar günü gerçekleşecek erken seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Olaf Scholz, merkezi Berlin'de bulunan ve Almanya'da 24 saat Türkçe yayın yapan tek radyo olan Metropol FM stüdyolarına konuk oldu. Scholz, Türk toplumu başta olmak üzere tüm Almanya'daki göçmenlere önemli mesajlar verdi.

Başbakan Olaf Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesinde Almanya'daki Türk iş dünyası, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenci ve halkın video sorularını yanıtladı ve özellikle aşırı sağın yükselişine karşı uyardı.

Scholz, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) aşırı sağcı AfD ile iş birliği yapma ihtimalinin endişe verici olduğunu belirtti ve "CDU'nun aşırı sağcı AfD ile koalisyon kurma ihtimali endişe verici. Yıllardır parlamentoda hiçbir demokratik parti radikal sağcı partilerle iş birliği yapmadı" dedi.

"Çifte vatandaşlık yasasının geri çekilmesine izin vermeyeceğim"

Başbakan Scholz, çifte vatandaşlık yasasının kendisi için büyük bir reform olduğunu belirtti. CDU'nun iktidara gelince yasayı geri çekeceklerine ilişkin açıklamalarına karşı çıkan Scholz, bu yasayı korumakta kararlı olduğunu ifade etti. Scholz, "Çifte vatandaşlık yasası benim için çok önemli bir reform oldu. Bunun için yıllardır çaba gösterdim. Hiçbir şekilde bu yasanın geri çekilmesini kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

Türk iş dünyası temsilcilerinden Mustafa Baklan'ınn videolu sorusuna yanıt veren Başbakan Scholz,"Türk kökenli işletmelerin başarısını görmek etkileyici. Hepimize istihdam yaratma konusunda yardımcı oluyorlar. İş dünyamıza büyük bir enerji ve dinamizm katıyorlar. Ekonomimize ve büyümemize katkı sağlıyorlar. Küçük ve orta ölçekli yanı sıra aile işletmelerin iyi bir geleceğe sahip olması için çabası içinde olmalıyız. Onların yatırımlarının iyi bir geleceğe sahip olması için çaba göstermeliyiz. Bunun için de vergi hukuku yoluyla desteklenmeli" dedi.

Başbakan Olof Scholz, Almanya'da başta Türkler olmak üzere çok sayıda göçmen kökenlinin taksicilik yaptığını ve şu an kendisini dinlediklerine inandığını da belirterk sevgilerini gönderdi.