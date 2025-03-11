SDG ile Suriye Ordusu Anlaşması

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" dedi.

Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG'nin 'Suriye ordusuna entegrasyonu'nda anlaştı.

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladıkları anlaşmanın ardından X platformundan bir mesaj paylaştı.

Abdi, "Bu anlaşmayı yeni bir Suriye inşa etmek için gerçek bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Abdi mesajında, "Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" sözlerine yer verdi.