SDG ve Şam Arasında Kritik Görüşme

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Abdi, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da bir araya geldi.Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Toplantıya ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

SDG lideri Mazlum Abdi'nin liderlik ettiği heyette SDG Dış İlişkiler Başkanı İlham Ahmed ile Kuzey ve Doğu Suriye Temsilciliği sözcüleri Foza Yusif ve Abid Hamid Mihbaş'ın da bulunduğu, toplantıya ayrıca Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre'ın da katıldığı belirtiliyor.

Görüşmede, SDG ile Şam yönetimi arasında Mart ayında imzalanan, ancak hayata geçirilmesinde tıkanıklık yaşanan mutabakatın ele alındığı bildirildi. Mutabakatın en önemli maddelerinden birini, ülkenin kuzey ve doğusunda özerk bir yapı oluşturan Kürtlerin askeri ve idari olarak Suriye merkezi yapılarına entegrasyonu oluşturuyordu.

"Mutabakatta değişiklik talebi" iddiası

Syria TV'ye konuşan kaynaklar, üçlü görüşmede mutabakatın bazı maddelerinde değişikliklere gidilmesinin gündemde olduğunu, SDG'nin talebiyle gündeme gelen değişiklikler arasında mutabakatta belirlenen takvimin uzatılmasının da yer aldığını belirtmişti. Mutabakat, maddelerin tümünün 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesini öngörüyor.

Suriye'de 14 yıllık iç savaş döneminde ülke topraklarının dörtte birini ele geçiren Kürtler, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (KDSÖY) adı altında bir yapı oluşturmuştu. IŞİD ile mücadelede ABD'nin en önemli kara müttefiki konumunda olan SDG, KDSÖY'ün de fiili ordusu konumunda.

Şam ile Kürtler arasında "ademi merkeziyetçilik" anlaşmazlığı

KDSÖY bölgesinde önemli petrol ve doğal gaz sahalarını da kontrol eden Kürtlerin ademi merkeziyetçi idari sistem talepleri nedeniyle Şam yönetimiyle aralarında anlaşmazlık yaşanıyordu. 8 Aralık'ta Beşar Esad rejimini devirerek iktidara gelen Ahmed Şara, ülkedeki tüm silahlı grupların dağıtılmasını ve milli orduya dahil olmasını talep ediyor.

Mazlum Abdi, son olarak Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Suriye için "tüm bileşenlerin haklarını tam olarak kullandığı ademi merkeziyetçi bir sistem" talebini yinelemiş, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ise özerk Kürt yönetiminin merkezi yapıya entegrasyonundaki gecikmenin "yabancı müdahaleye kapı aralayacağı ve ayrılıkçı eğilimleri alevlendireceği" uyarısında bulunmuştu.

DW/ BK,ET

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