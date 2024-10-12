Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Kadınlar ve Kız Çocukları Güvende Değil!

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(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, "Her gün bir kadının öldürülmesini görmekten, bir kız çocuğunun tacize uğramasını izlemekten bıktık! 50-60 suç dosyası olan katillere, sapıklara, tacizcilere gereken cezaları verin. Sokaklar güvenli değilse bunun çözümü kadınların evden çıkmaması değildir. Sokakları güvenli hale getirmek zorundasınız" açıklamasını yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Seferihisar Belediyesi önünde yapılan açıklamada kadınların ve kız çocuklarının hakları, eğitimde eşitliği ve güven içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulanırken; açıklamaya kadın belediye personeli başta olmak üzere tüm belediye çalışanları katıldı.

Başkan Yetişkin, kadınların ve kız çocuklarının son dönemde artarak devam eden her türlü şiddetten ve eşitsizlikten uzak, güvenli sokaklarda yaşamaları için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Adalet yoksa eşitlik de yoktur"

"Bugün bildiğiniz gibi dünya kız çocukları günü. Gönül isterdi ki bugün bir kutlama yapalım. Kız çocuklarının mutlu ve neşe içinde olduğu bir şenlik havasında geçsin. Ama ne yazık ki her gün bir kadın cinayeti ile güne uyanıyoruz. Ben, hem bir kız babası olarak hem de topluma karşı sorumluğu olan bir siyasetçi olarak seslenmek istiyorum. Artık yeter! Artık bıktık! Her gün bir kadının öldürülmesini görmekten, bir kız çocuğunun tacize uğramasını izlemekten bıktık! Bu ülkenin en büyük ayıbı artık budur. Bir de hala utanmadan, kadınlar dikkat etsin, kız çocuklarınız evden çıkmasın diye öğüt veriyorlar. Siz asıl yasaları işletin! 50-60 suç dosyası olan katillere, sapıklara, tacizcilere gereken cezaları verin. Sokaklar güvenli değilse bunun çözümü kadınların evden çıkmaması değildir. Sokakları güvenli hale getirmek zorundasınız. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde belki de kadınların eşitliği konusunda en kötü zamanları yaşıyoruz. Şundan emin olun eğer kadınlar özgür değilse, kız çocukları güvende değilse o ülkede kimse güvende değildir, kimse özgür değildir. Adalet yoksa eşitlik de yoktur. Özgürlük de yoktur. Bir kez daha söyleyelim. Tüm kadınlar ve kız çocukları özgür, eşit ve güvende olana kadar mücadelemize devam edeceğiz."