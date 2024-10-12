Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Kadınlar ve Kız Çocukları Güvende Değil! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Kadınlar ve Kız Çocukları Güvende Değil!

Geniş Video İzle

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kadın cinayetleri ve çocuk tacizine dikkat çekti. 'Sokaklar güvenli değilse, çözüm kadınların evde kalması değildir' dedi.

12.10.2024 09:22  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, "Her gün bir kadının öldürülmesini görmekten, bir kız çocuğunun tacize uğramasını izlemekten bıktık! 50-60 suç dosyası olan katillere, sapıklara, tacizcilere gereken cezaları verin. Sokaklar güvenli değilse bunun çözümü kadınların evden çıkmaması değildir. Sokakları güvenli hale getirmek zorundasınız" açıklamasını yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Seferihisar Belediyesi önünde yapılan açıklamada kadınların ve kız çocuklarının hakları, eğitimde eşitliği ve güven içinde yaşayabilecekleri bir gelecek için ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulanırken; açıklamaya kadın belediye personeli başta olmak üzere tüm belediye çalışanları katıldı.

Başkan Yetişkin, kadınların ve kız çocuklarının son dönemde artarak devam eden her türlü şiddetten ve eşitsizlikten uzak, güvenli sokaklarda yaşamaları için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Adalet yoksa eşitlik de yoktur"

"Bugün bildiğiniz gibi dünya kız çocukları günü. Gönül isterdi ki bugün bir kutlama yapalım. Kız çocuklarının mutlu ve neşe içinde olduğu bir şenlik havasında geçsin. Ama ne yazık ki her gün bir kadın cinayeti ile güne uyanıyoruz. Ben, hem bir kız babası olarak hem de topluma karşı sorumluğu olan bir siyasetçi olarak seslenmek istiyorum. Artık yeter! Artık bıktık! Her gün bir kadının öldürülmesini görmekten, bir kız çocuğunun tacize uğramasını izlemekten bıktık! Bu ülkenin en büyük ayıbı artık budur. Bir de hala utanmadan, kadınlar dikkat etsin, kız çocuklarınız evden çıkmasın diye öğüt veriyorlar. Siz asıl yasaları işletin! 50-60 suç dosyası olan katillere, sapıklara, tacizcilere gereken cezaları verin. Sokaklar güvenli değilse bunun çözümü kadınların evden çıkmaması değildir. Sokakları güvenli hale getirmek zorundasınız. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde belki de kadınların eşitliği konusunda en kötü zamanları yaşıyoruz. Şundan emin olun eğer kadınlar özgür değilse, kız çocukları güvende değilse o ülkede kimse güvende değildir, kimse özgür değildir. Adalet yoksa eşitlik de yoktur. Özgürlük de yoktur. Bir kez daha söyleyelim. Tüm kadınlar ve kız çocukları özgür, eşit ve güvende olana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Yerel Yönetim, Seferihisar, Güvenlik, Politika, Güncel, Şiddet, Kadın, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Kadınlar ve Kız Çocukları Güvende Değil! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: Kadınlar ve Kız Çocukları Güvende Değil! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.