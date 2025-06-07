Seferihisar'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Seferihisar'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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07.06.2025 17:10
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Seferihisar\'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Çolak İbrahim Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.

(İZMİR) - Seferihisar'ın Çolak İbrahim Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangına 3 uçak, 4 helikopter ve 14 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Çolak İbrahim Mahallesi kırsalında, bugün saat 13.05'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, ihbarın ardından saat 13.15'te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına; 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer katılıyor. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle ekipler yangının yayılmasını önlemek için karadan ve havadan yoğun mücadele veriyor.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

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