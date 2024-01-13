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Şehidin konteyner kentteki baba ocağında hüzün hakim - Son Dakika
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Şehidin konteyner kentteki baba ocağında hüzün hakim

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba evi Türk bayraklarıyla süslendi. Şehidin naaşı bugün toprağa verilecek.

13.01.2024 - 12:04,
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Şehidin konteyner kentteki baba ocağında hüzün hakim

Kahramanmaraş'ta P. Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba evi Türk bayrakları ile süslendi

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı. Şehidin ailesinin kaldığı konteyner ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan saldırıda şehit olanlardan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. konteyner de kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir'in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki konteyner de yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı konteyner bölgesine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı Dulkadiroğlu'nun Şerefogğlu mahallesindeki mahalle mezarlığında bugün ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

Bir yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Şehidin yakını İsmail Kaya, "Konteyner de yaşıyorlardı iki kız kardeşi anne baba ve kendisi vardı. Kendisi asker görevine başladı ev almak istiyordu Allah rahmet eylesin" dedi.

Şehidin konteyner kentteki baba ocağında hüzün hakim
Kaynak: İHA
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