Şehir Hastanelerine Devasa Kaynak Akışı - Son Dakika
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Şehir Hastanelerine Devasa Kaynak Akışı

09.06.2025 10:16
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CHP'li Türker Ateş, şehir hastanelerine 42 milyar lira ayrıldığını ve kaynak dengesizliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "2025 yılının ilk dört ayında şehir hastanelerine 42 milyar 580 milyon lira ödeme yapıldı. Sağlık Bakanlığı, yılın ilk dört ayında harcadığı her 100 liranın yaklaşık 13 lirasını sadece 18 şehir hastanesine ödedi. Şehir hastanelerine aktarılan yüksek tutarlar, tüm sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu kaynakları adeta emiyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şehir hastanelere ayrılan kaynaklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hastaların randevu bulmak için aylarca beklediği bir dönemde Sağlık Bakanlığı bütçesinin 18 hastaneye aktarıldığına dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk dört ayında şehir hastanelerine 42 milyar 580 milyon lira ödeme yapıldı. Sağlık Bakanlığı bütçesi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı, yılın ilk dört ayında harcadığı her 100 liranın yaklaşık 13 lirasını sadece 18 şehir hastanesine ödedi. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımından uzaklaşıldığını açıkça göstermektedir. Şehir hastanelerine aktarılan yüksek tutarlar, tüm sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu kaynakları adeta emiyor. Bir yanda astronomik kira ve hizmet bedelleriyle büyüyen şehir hastanesi yükü, diğer yanda temel sağlık hizmetlerine erişemeyen vatandaş. Bu çelişki artık görmezden gelinemez.

"18 şehir hastanesine 8 bin aile hekimliğinden daha fazla kaynak aktı"

Sağlık Bakanlığı bütçesine hasta garantili şehir hastaneleri ipotek koydu. Sayıştay raporlarındaki onlarca usulsüz ödeme tespitlerine rağmen Bakanlık bütçesi şehir hastanelerine akmaya devam ediyor. İlk dört ayda 8 binden fazla aile hekimliğine ayrılan kaynak 36 milyar lirayken 18 şehir hastanesine 42,5 milyar lira harcandı. AKP'nin sağlık politikaları tel tel dökülüyor.

"Bakanlık bütçesini hastane binalarına değil, sağlık hizmetinin kendisine ayırmalıdır"

Halk randevu alamıyor, doktor bulamıyor, aile sağlığı merkezleri ve devlet hastaneleri kaynak yetersizliğinden ötürü hizmet veremiyor. Ancak şehir hastanelerine döviz garantili ödemeler düzenli olarak yapılıyor. Bu adaletsiz kaynak dağılımı, halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Şehir hastanelerine akan bu devasa bütçeler, sağlık sisteminin temel taşlarını çökertiyor. Bu model kamu zararı üretmektedir. Sağlık Bakanlığı sağlıkta eşit erişim için bütçesini hastane binalarına değil, sağlık hizmetinin kendisine ayırmalıdır. Vatandaş sağlığa ulaşamazken bütçenin önemli bir kısmını müteahhitlere kira ödemek için kullanmak vicdani ve kamusal sorumlulukla bağdaşmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehir Hastanelerine Devasa Kaynak Akışı - Son Dakika

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