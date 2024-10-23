Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan Bahçeli'ye: "Hapse de Atsanız, Kurşuna da Dizseniz Oğlumun Katilini Affetmenize Sessiz Kalmayacağım"

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Akbaba, "70 yaşındayım, dizlerim sakat ama elime bastonumu alıp tek başıma kalacağımı da bilsem o Meclis'in önüne dikileceğim. Hapse de atsanız, kurşuna da dizseniz oğlumun katilini affetmenize sessiz kalmayacağım. O caniye af getirdiğinizi, Meclis'te ağırladığınızı görüp kahrımdan öleceğime o Meclis'in önünde direne direne, onurumla şerefimle, bir Türk'e yakışır şekilde ölmeye razıyım" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma ve tepkiler sürüyor. İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Akbaba'nın açıklaması şöyle:

"Türk milletinin aziz evlatları, bir şehit annesi olarak bugün yapılan açıklamalara dair yüreğime düşen yangını sizinle paylaşmak istiyorum. Ekonomik krizle, adaletsizlikle, kadın, çocuk, bebek cinayetleriyle, sokağa saldıkları katillerle canilerle her günümüzü zehir ettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de son hançeri milletimizin bağrına saplamaya hazırlanıyorlar. Evladımın, gözümün nuru oğlumun ve 50 bin şehidimizin katili cani teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af getirip mecliste konuşturacaklarmış. Milletimize ve Aziz şehitlerimize karşı planlanan bu ihanet artık ezanla dinle bayrakla süsledikleri cümlelerin arkasına saklanamayacak kadar aşikardır.

Teröristbaşına getirilecek bu affı meşru göstermeye çalışıp milletimizi süslü cümlelerle uyutmaya çalışanlar bilsin ki oğlumun ve tüm şehitlerimizin hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğim. 70 yaşındayım, dizlerim sakat ama elime bastonumu alıp tek başıma kalacağımı da bilsem o meclisin önüne dikileceğim. Hapse de atsanız kurşuna da dizseniz oğlumun katilini affetmenize sessiz kalmayacağım. O caniye af getirdiğinizi, mecliste ağırladığınızı görüp kahrımdan öleceğime o meclisin önünde direne direne, onurumla şerefimle, bir Türk'e yakışır şekilde ölmeye razıyım. Yüce Allah'tan dileğim odur ki Türk milleti bu derin uykudan uyansın, siyasetçilerin çeşitli maskeler ardında milletimize ve devletimize kurdukları oyunları anlayabilecek basirete tez zamanda kavuşsun. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin, amin."