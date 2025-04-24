Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına başlattığı bisiklet yolculuğunu tamamladı - Son Dakika
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına başlattığı bisiklet yolculuğunu tamamladı

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk ilçesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Çorum'un Osmancık ilçesinde tamamladı.

24.04.2025 13:42
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İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'ın Kozluk ilçesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Çorum'un Osmancık ilçesinde tamamladı.

Şehitler anısına 2005'ten bu yana pedal çeviren Kotluk, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit öğretmen Yalçın'ın görev yaptığı Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesinden 15 Nisan'da yola çıkmasının ardından Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum merkezden geçerek, Osmancık'a ulaştı.

Bisikletle 10 günde 1000 kilometreden fazla yol kateden Kotluk, Aybüke öğretmenin ilçedeki kabrini ziyaret etti.

Burada, yolculuk sırasında taşıdığı Türk bayrağını İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye teslim eden Kotluk, ardından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına başlattığı bisiklet yolculuğunu tamamladı - Son Dakika

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