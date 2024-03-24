Şehit Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın Cenazesi Bozova'da Defnedildi - Son Dakika
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Şehit Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın Cenazesi Bozova'da Defnedildi

Şehit Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş\'ın Cenazesi Bozova\'da Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi. Gece saatlerinde Bozova'ya getirilen Taş için Gül Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Taş'ın naaşı aile kabristanına defnedildi. Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı. Taş'ın bir süredir Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü belirtildi.

24.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Naaşı gece saatlerinde Bozova ilçesine getirilen Taş için Gül Camisi'nde tören düzenlendi.

Taş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Törene, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

Taş'ın bir süredir Ankara'da çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Sözleşmeli Er İbrahim Halil Taş'ın Cenazesi Bozova'da Defnedildi - Son Dakika

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