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Şehit Sözleşmeli Er'in Babası: Oğlumla Gurur Duyuyorum - Son Dakika
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Şehit Sözleşmeli Er'in Babası: Oğlumla Gurur Duyuyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un ziyareti sırasında şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, 'Dün kandili kutladı, bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet'ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum' dedi.

Şehit Sözleşmeli Er\'in Babası: Oğlumla Gurur Duyuyorum
13.01.2024 - 14:37,
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'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un ziyareti sırasında şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı, bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet'ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum" dedi.

Kaynak: DHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Eskişehir Valiliği, Hüseyin Aksoy, Ali Erbaş, Savunma, Güncel, Son Dakika

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