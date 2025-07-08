Şehit Teğmen Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Teğmen Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

08.07.2025 20:48
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1) ŞEHİT TEĞMEN MALATYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIPENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalıp şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert (28), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

1) ŞEHİT TEĞMEN MALATYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalıp şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert (28), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için memleketi Malatya'da ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Şehir Mezarlığı'nda yapılan törene; şehidin babası Hikmet ve annesi Emine ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Hikmet Sert, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Teğmen Furkan Sert, İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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