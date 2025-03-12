Şehit Yakınları ve Gaziler Boğaz'da İftarda Buluştu

(İSTANBUL) – Beyoğlu Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda iftar programı düzenledi. Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapurda gerçekleştirilen programa yaklaşık 300 kişi katıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, Ramazan ayının manevi atmosferini Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde paylaştı. Katılımcılar, belediyeye ait servis araçlarıyla Kabataş İskelesi'ne getirildi ve burada vapura binerek iftar programına katıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ile Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akten'in de yer aldığı iftara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ev sahipliği yaptı.

"Güney: Şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız"

İftar programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şehit yakınları ve gazilere minnettarlıklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimiz ve gazilerimizle aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir onur. Vatan, kahramanlarına minnettarsa, biz de sizlere minnettarız. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden itibaren şehit aileleri ve gazilerimiz için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Belediye bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şefliği kurduklarını hatırlatan Güney, "Bu birim sayesinde, şehit aileleri ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da iyi günlerinde ve zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney, konuşmasını "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum" sözleriyle tamamladı.