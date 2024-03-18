Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi. Muş Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, şehitleri anmak ve gazileri onurlandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

18.03.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

MUŞ - Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Muş Valiliği tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler için bir iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen program, ezanın okunması ve yemeğin yenilmesinin ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua edildi.

Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitleri anmak ve gazileri onurlandırmak amacıyla düzenlenen iftar programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan 109 sene önce Çanakkale'de bu aziz millet Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla yan yana, kol kola bayrak için, vatan için mücadele ettiğini tarihe muhteşem bir destan olarak yazdı. Bu destan aslından bundan 900 sene önce Malazgirt'te yazıldı. Bu topraklarda yaşayan insanların kol kola, omuz omza vermiş olduğu mücadeleyi biliyoruz. Şehit annesi, şehit babası, şehit kardeşi, şehit evladı, gazi annesi, gazi babası unvanlarını büyük bir gururla taşıyorsunuz. Devletimiz, her kademesiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin emrindeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Bu vatan için, bu bayrak için, bu birlik ve beraberlik için evlatlarınızı şehit verdiniz" dedi.

İftar yemeğine; İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, Gaziler ve Şehit aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, İftar, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

  • İmamoğlu: Atatürk milliyetçiliği memleketin her insanını eşit görmektir
    22:39 İmamoğlu: Atatürk milliyetçiliği memleketin her insanını eşit görmektir

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi
    22:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Panorama 1326'yı gezdi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzenin sanatsal ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türk tarihinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir eserin kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.


22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 22:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement