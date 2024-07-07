Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Yılmaz bebeği evinde ziyaret etti

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart'ta dünyaya gelen Umut Yılmaz bebeği evinde ziyaret etti. Başkan Yılmaz, "Biz, 31 Mart günü 'Şehitkamil'e Umut doğacak' diye söylemiştik. Yanıldık mı? Hayır" dedi.

Şehitkamil'in Boyno Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Arif ve Gülse Özdemir çiftinin bebekleri, Mahalli İdareler Seçimleri'nin yapıldığı 31 Mart 2024 Pazar günü dünyaya gözlerini açtı. Aile, doğan bebeklerine Umut Yılmaz ismini verdi. Başkan Yılmaz da Özdemir ailesinin evine gerçekleştirdiği ziyarette, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Umut Yılmaz bebeği kucağına alan Yılmaz, Umut bebeğin sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesini diledi.

Ziyarette Yılmaz, "Biz, 31 Mart günü 'Şehitkamil'e umut doğacak' diye söylemiştik. Yanıldık mı? Hayır. Allah, Umut Yılmaz'ı analı babalı büyütsün. Allah, acılarını göstertmesin. Çocuk bizim için çok farklı bir şey. Ben, her akşam eve giderken elim ayağım titrer, gaza basarken. 7 ve 17 yaşında çocuklarım var. Onları göreceğim diye heyecan yaparım. Otururum, onları izlerim. Böyle sanki okyanusta çok güzel bir manzarayı izler gibi keyif alırım. Çocuklara çok düşkünüm. Çocuğun her şeyiyle ben ilgilenirim" diye konuştu.