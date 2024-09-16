Umut Yılmaz'dan İşçilere Destek - Son Dakika
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Umut Yılmaz'dan İşçilere Destek

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı.

16.09.2024 11:59  Güncelleme: 13:33
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında; işçilerin sorunları, emek mücadelesi ve işçi örgütlülüğünün önemi bir kez daha gündeme taşındı. Başkan Umut Yılmaz, yaptığı konuşmada, işçilerin hakları ve örgütlenme özgürlüğü konusunda tavizsiz bir tutum sergileyeceğini vurguladı. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"En devrimci duygularımla sizleri selamlıyorum. Bizler, sosyal demokratız. Sermaye patronun varsa da işçinin, alın terinin önünde hiçbir güç yok. O sarı sendikacılar kim ise belediyeye, sokmayacağım demiştim. Sokmayacağım arkadaşlar. İnadına, 'işçi' diyen sendikalar varken, 'padişahım çok yaşa' diyen sarı sendikaları, ben belediyeden içeri sokmayacağım. Biz, DİSK'in dününde de vardık, bugününde de varız, yarınında da Şahinbey'de, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte olacağız. Yerelden başlayan iktidar mücadelemize devam edeceğiz. İşçilerle dayanışma, belediye hizmetlerinde başarı için en önemli aşamadır. Emek, en yüce değerdir. Yaşasın emek mücadelesi, yaşasın işçilerin örgütlülüğü."

Toplantıda DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü de bir konuşma yaparak, Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti. Güdücü, "Sayın Başkan, söz veriyoruz! Gaziantep'i, Şehitkamil'i sizin yüzünüz gibi ışıl ışıl yapacağız. En güzel yolları biz yapacağız. En güzel parkları biz yapacağız. Sizi, hiçbir zaman utandırmayacağız. Ama hakkımızı istemeye geldiğimiz zaman da en iyi şekilde geleceğiz, isteyeceğiz. Bundan da bilginiz olsun Sayın Başkanım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Umut Yılmaz'dan İşçilere Destek - Son Dakika

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